Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отменил участие в экономическом форуме в Давосе на фоне отставки Луиджи Ди Майо с поста лидера "Движения 5 звезд" - партии, входящей в правительственную коалицию, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Конте вместо поездки в Швейцарию останется в Риме, где у него пройдет несколько экстренных встреч, сообщили источники агентства.

О том, что Ди Майо отказывается от руководства "Движением 5 звезд", стало известно в среду. Такое решение он принял на фоне падения рейтингов партии. Ди Майо сохраняет за собой пост главы МИД Италии.

В "Движении 5 звезд" и в Демократической партии, входящих в правительственную коалицию, считают, что решение Ди Майо может навредить правительству Италии.

В Давосе Конте должен был выступить с речью, посвященной, в частности, инициативам Италии по проектам, связанным с устойчивым развитием, отмечает агентство.