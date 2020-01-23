Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отменил участие в экономическом форуме в Давосе на фоне отставки Луиджи Ди Майо с поста лидера "Движения 5 звезд" - партии, входящей в правительственную коалицию, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Конте вместо поездки в Швейцарию останется в Риме, где у него пройдет несколько экстренных встреч, сообщили источники агентства.
О том, что Ди Майо отказывается от руководства "Движением 5 звезд", стало известно в среду. Такое решение он принял на фоне падения рейтингов партии. Ди Майо сохраняет за собой пост главы МИД Италии.
В "Движении 5 звезд" и в Демократической партии, входящих в правительственную коалицию, считают, что решение Ди Майо может навредить правительству Италии.
В Давосе Конте должен был выступить с речью, посвященной, в частности, инициативам Италии по проектам, связанным с устойчивым развитием, отмечает агентство.
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