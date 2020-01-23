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Дальнее зарубежье 23.01.2020 14:32

Премьер Италии отменил поездку в Давос после ухода Ди Майо с поста главы "Движения 5 звезд"

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отменил участие в экономическом форуме в Давосе на фоне отставки Луиджи Ди Майо с поста лидера "Движения 5 звезд" - партии, входящей в правительственную коалицию, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Конте вместо поездки в Швейцарию останется в Риме, где у него пройдет несколько экстренных встреч, сообщили источники агентства.

О том, что Ди Майо отказывается от руководства "Движением 5 звезд", стало известно в среду. Такое решение он принял на фоне падения рейтингов партии. Ди Майо сохраняет за собой пост главы МИД Италии.

В "Движении 5 звезд" и в Демократической партии, входящих в правительственную коалицию, считают, что решение Ди Майо может навредить правительству Италии.

В Давосе Конте должен был выступить с речью, посвященной, в частности, инициативам Италии по проектам, связанным с устойчивым развитием, отмечает агентство.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ФОРУМ, ВИЗИТ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]