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Дальнее зарубежье 23.01.2020 14:44

Гуайдо призывает участников форума в Давосе помочь ему добиться честных выборов в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в четверг к людям, приехавшим на Всемирный экономический форум в Давосе, с просьбой помочь добиться проведения на его родине честных выборов.

"Мы продолжим бороться за это (за честные выборы - ИФ)", - сказал он, выступая на форуме.

"Нам нужна ваша помощь, нам нужна ваша поддержка", - добавил он.

Существенную часть своего выступления Гуайдо посвятил плачевному состоянию венесуэльской экономики. Он напомнил и о том, что "Венесуэлу покинуло больше людей, чем Сирию, и это несмотря на то, что в нашей стране на людей не падают бомбы".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ДАВОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]