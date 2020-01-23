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ТЭК 23.01.2020 13:50

Бразилия стремится в ОПЕК

Бразилия начнет международные переговоры о вступлении в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщает общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на заявление министра энергетики страны Бенито Альбукерке.

Он сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе его визита в Саудовскую Аравию в середине этого года, отметив при этом, что вступление Бразилии в члены картеля в этом году пока не состоится.

В октябре прошлого года президент Бразилии предложил идею присоединения к ОПЕК, однако местные нефтедобывающие компании выступили против, опасаясь, что им придется соблюдать решения ОПЕК+ о сокращении производства.

Альбукерке сообщил, что эта тема станет предметом переговоров в июле с представителями Саудовской Аравии, когда состоится передача ей председательства в G20. "Мы должны начать обсуждение", - подчеркнул он.

По оценке министра, 2020 год для Бразилии будет лучше предыдущего. Добыча нефти возрастет с 3,1 млн баррелей в сутки до 3,5 млн б/с, а экспорт сырья увеличится с 1,1 млн б/с до 1,4 млн б/с.

Он также сообщил, что Бразилия намерена в 2020 году провести три разведочных тендера на нефть и газ.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ОПЕК, ВСТУПЛЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]