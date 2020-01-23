Мнучин посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики в колледже

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что 17-летней шведской активистке Грете Тунберг следует пройти курс экономики и только потом - попробовать мотивироваться свои призывы к отказу от углеводородного топлива, передают западные СМИ.
"После того, как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это", - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать призыв Греты Тунберг к отказу от углеводородного топлива. Его цитирует газета The Washington Post.
По данным газеты The Guardian, Мнучин также заявил, что, когда дело касается защиты окружающей среды, бывает нелегко найти правильные решения проблем.
"Когда мне было можно самостоятельно водить (до начала работы министром - ИФ), у меня была (машина - ИФ) Tesla. Я водил в Калифорнии, и мне это нравится. Но никто не уделяет внимание тому, откуда берется электричество для электромобилей...", - сказал он.
"Вопросы, связанные с окружающей средой, сложны", - добавил министр финансов США.
Выступая в Давосе на всемирном экономическом форуме, шведская активистка Грета Тунберг заявила, что ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата.
За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.
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