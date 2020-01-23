Пищевая промышленность обладает значительным экспортным потенциалом – глава KOBIA

В 2019 году в Азербайджане в пищевой сфере прошли регистрацию более 10 тыс. субъектов предпринимательства, заявил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана Орхан Мамедов.
«В 2019 году в Азербайджане прошли регистрацию более 10 тыс. субъектов предпринимательства, занимающихся производством пищевой продукции. Экспортный потенциал у этого сектора большой и им надо воспользоваться», - сказал Мамедов в четверг на форуме «Пищевая безопасность - состояние дел и перспективы».
Он отметил, что в 2019 году KOBIA провела несколько мероприятий по поддержке предпринимателей работающих в пищевой сфере. «В прошлом году KOBIA создало возможность бесплатного участия 150 предпринимателей в различных выставках. Из них более 50% предпринимателей представляли сферу пищевого производства», - подчеркнул он
При этом Мамедов отметил, что наряду с успехами существуют и определенные проблемы. «Одна из проблем - это реализация продукции в супермаркетах. Существуют как объективные так и субъективные причины, среди которых упаковка продукции, доставка продукции на постоянной основе и др.», - сказал он.
По его словам, в этом направлении также будет проделана определенная работа.
Б.Рустамбеков
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