Азербайджан в 2019г увеличил производство легковых автомобилей в 2,4 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2019 года составило 2,36 тыс. единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«Производство автомобилей по сравнению с 2018 годом увеличилось в 2,4 раза. Такой рост связан с тем, что производство легковых автомобилей в Азербайджане возобновилось в апреле 2018 года», - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, в январе 2019 года было произведено 89 автомобилей, феврале – 87, марте – 107, апреле – 153, мае – 490, июне – 186, июле - 192, августе – 192, сентябре – 192, в октябре – 200, в ноябре – 192, в декабре - 288.
На складах на 1 января 2020 года имеется 175 единиц легковых автомобилей.
В 2019 году в Азербайджане также произведено 905 тракторов различного назначения (спад на 30,5%). На складах на 1 января 2020 года имеется 289 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Б.Рустамбеков
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