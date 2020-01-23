Рост активов ГНФАР по итогам 2019г составит 9%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2019 года превысят $42 млрд, отмечается в заключении Счетной палаты по бюджета фонда на 2020 год.

«Активы Госнефтефонда на конец 2019 года прогнозируются в объеме чуть более $42 млрд», - отмечает Палата.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2019 года активы ГНФАР составили $38,5 млрд. Таким образом, за 2019 год активы фонда увеличатся на 9,1%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

А.Мамедов