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Финансы 23.01.2020 14:20

Рост активов ГНФАР по итогам 2019г составит 9%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2019 года превысят $42 млрд, отмечается в заключении Счетной палаты по бюджета фонда на 2020 год.

«Активы Госнефтефонда на конец 2019 года прогнозируются в объеме чуть более $42 млрд», - отмечает Палата.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2019 года активы ГНФАР составили $38,5 млрд. Таким образом, за 2019 год активы фонда увеличатся на 9,1%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]