ГНФАР к февралю получит третий бонус в $450,2 млн по новому контракту на разработку блока АЧГ

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) до конца января 2020 года получит третий транш бонуса в размере $450,2 млн в рамках нового контракта на разработку блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, отмечается в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2020 год.

"По условиям нового контракта, в 2018-2025гг ГНФАР получит $3,6 млрд в виде бонусов. Третий транш в размере $450,2 млн или 765,34 млн манатов должен быть перечислен Госнефтефонду в течение января", - указывается в документе.

ГНФАР в 2018-2019 году получил два транша на общую $900 млн по новому контракту на разработку блока месторождений АЧГ.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова