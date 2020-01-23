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Дальнее зарубежье 23.01.2020 14:47

Мнучин ожидает подписания в 2020 году торгового соглашения США с Великобританией

В США нацелены на подписание в течение 2020 года торгового соглашения с выходящей из ЕС Великобританией, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

По сообщению британских СМИ, находясь в Давосе, он подчеркнул, что "мы нацелены на то, чтобы заключить сделку в течение этого года. Это будет хорошо и для нас, и для них".

Он добавил, что Лондон за 2020 год стремится завершить и работу над торговым соглашением с ЕС. "Это - агрессивный рабочий графи", - считает Мнучин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]