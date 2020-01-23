Мнучин ожидает подписания в 2020 году торгового соглашения США с Великобританией

В США нацелены на подписание в течение 2020 года торгового соглашения с выходящей из ЕС Великобританией, заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

По сообщению британских СМИ, находясь в Давосе, он подчеркнул, что "мы нацелены на то, чтобы заключить сделку в течение этого года. Это будет хорошо и для нас, и для них".

Он добавил, что Лондон за 2020 год стремится завершить и работу над торговым соглашением с ЕС. "Это - агрессивный рабочий графи", - считает Мнучин.