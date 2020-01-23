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Бизнес и законодательство 23.01.2020 14:47

Procter and Gamble Europe откроет в Баку региональный офис

Компания «Procter and Gamble Europe» намерена открыть в Азербайджане региональный офис, заявил президент компании Лоик Тассел.

«Наша компания намерена расширить свою деятельность в направлении стран Средней Азии и Дальнего Востока, и Баку выбран в качестве регионального центра», - сказал Тассел в четверг в Давосе в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Тассел, слова которого приводит официальный сайт азербайджанского лидера, подчеркнул, что благодаря экономическим реформам, проводимым президентом Азербайджана и благоприятной бизнес-среде, посредством бакинского офиса «открываются хорошие возможности по расширению бизнеса на Восток».

Глава Procter and Gamble Europe также высоко оценил повышение прозрачности и отчетности в сфере бизнеса, реформы, проводимые в налоговой и таможенной сферах Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: PROCTER/GAMBLE, ОФИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]