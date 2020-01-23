Procter and Gamble Europe откроет в Баку региональный офис

Компания «Procter and Gamble Europe» намерена открыть в Азербайджане региональный офис, заявил президент компании Лоик Тассел.
«Наша компания намерена расширить свою деятельность в направлении стран Средней Азии и Дальнего Востока, и Баку выбран в качестве регионального центра», - сказал Тассел в четверг в Давосе в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Тассел, слова которого приводит официальный сайт азербайджанского лидера, подчеркнул, что благодаря экономическим реформам, проводимым президентом Азербайджана и благоприятной бизнес-среде, посредством бакинского офиса «открываются хорошие возможности по расширению бизнеса на Восток».
Глава Procter and Gamble Europe также высоко оценил повышение прозрачности и отчетности в сфере бизнеса, реформы, проводимые в налоговой и таможенной сферах Азербайджана.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Двое детей погибли в Германии в ДТП со школьным автобусом
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Английские футбольные клубы в 2019 году потратили на покупку игроков более $1,5 млрд
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Мнучин ожидает подписания в 2020 году торгового соглашения США с Великобританией
Гуайдо призывает участников форума в Давосе помочь ему добиться честных выборов в Венесуэле
Премьер Италии отменил поездку в Давос после ухода Ди Майо с поста главы "Движения 5 звезд"
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку стартовал проект «Герои Отечественной»
В Баку пройдет мастер-класс международного эксперта "Искусство Продаж 2020"
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе