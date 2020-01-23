Procter and Gamble Europe откроет в Баку региональный офис

Компания «Procter and Gamble Europe» намерена открыть в Азербайджане региональный офис, заявил президент компании Лоик Тассел.

«Наша компания намерена расширить свою деятельность в направлении стран Средней Азии и Дальнего Востока, и Баку выбран в качестве регионального центра», - сказал Тассел в четверг в Давосе в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Тассел, слова которого приводит официальный сайт азербайджанского лидера, подчеркнул, что благодаря экономическим реформам, проводимым президентом Азербайджана и благоприятной бизнес-среде, посредством бакинского офиса «открываются хорошие возможности по расширению бизнеса на Восток».

Глава Procter and Gamble Europe также высоко оценил повышение прозрачности и отчетности в сфере бизнеса, реформы, проводимые в налоговой и таможенной сферах Азербайджана.

Б.Рустамбеков