Грузия в 2019г увеличила экспорт фундука на 3,1%, восстановила его урожай после нашествия вредителей

Грузия, являющаяся одним из крупных мировых производителей лесных орехов (фундука), в 2019 году экспортировала 13 тыс. 355,8 тонны этой продукции, что на 3,1% больше, чем в 2018 году, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.

При этом в четвертом квартале экспорт орехов вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 6 тыс. 871,8 тонны, что во многом было обусловлено результативностью мероприятий по борьбе с мраморными клопами (азиатские щитники), которые за предыдущие два года нанесли серьезный ущерб ореховым плантациям на западе страны.

По данным статслужбы, выручка от экспорта лесных орехов в прошлом году снизилась на 4,3%, до $66,7 млн (1,8% общего объема экспорта Грузии). По этому показателю они вновь попали в десятку основной экспортной продукции страны, хотя в прежние годы традиционно занимали в ней лидирующие позиции.

Грузинский фундук поставляется в основном в страны Европы и СНГ, в том числе в Россию. В 2019 году его экспорт был осуществлен на рынки почти 40 стран против 27 стран годом ранее.

Как сообщалось, резкий спад в производстве и, соответственно, экспорте фундука произошел в Грузии в 2017 году, когда нашествие мраморных клопов нанесло большой ущерб как ореховым плантациям, так и цитрусовым и фруктовым садам. В результате комплекса мер по борьбе с этими насекомыми-вредителями, в минувшем году урожай фундука, по предварительным данным, превысил 40 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году (официальные данные пока не обнародованы).

В 2018 году производство орехов в Грузии составило 22,7 тыс. тонн (на 8,1% меньше, чем в предыдущем году), экспорт - 12,9 тыс. тонн (снижение на 15,2%), экспортная выручка - $69,7 млн (снижение на 16,2%).

Грузия ранее занимала 4-е место в мире по объему производства лесных орехов после Турции, Италии и США.