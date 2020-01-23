Турция считает С-400 совместимыми с системами НАТО, призывает проверить это экспертам

Турецкая сторона не видит проблем в том, что касается совместимости поставленных Россией Анкаре ЗРС С-400 с натовскими системами, однако по-прежнему готова рассмотреть эту тему на уровне экспертов, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем эти системы совместимыми? и при этом мы обязались не подключать (С-400 - ИФ) к системам НАТО", - сказал министр в четверг на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чавушоглу напомнил, что Турция считает правильным дать экспертам возможность поставить точку в спорах по поводу С-400. "Мы - за создание рабочей группы. Руководить процессом могла бы НАТО. Нужно, чтобы решение приняли именно специалисты", - добавил министр, заверив, что С-400 в Турции не представляют никакой угрозы для союзников по НАТО.

Члены НАТО, в частности, США ранее выразили несогласие с мнением, что С-400 совместима с системой ПВО альянса. Анкара заявляла, что в любом случае не собирается подключать С-400 к этой системе.