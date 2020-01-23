Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8845 RUR   0.0275 GBR   2.2318 TRY   0.2869

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.74 -1.64 Brent 63.21 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.01.2020 16:17

Турция считает С-400 совместимыми с системами НАТО, призывает проверить это экспертам

Турецкая сторона не видит проблем в том, что касается совместимости поставленных Россией Анкаре ЗРС С-400 с натовскими системами, однако по-прежнему готова рассмотреть эту тему на уровне экспертов, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем эти системы совместимыми? и при этом мы обязались не подключать (С-400 - ИФ) к системам НАТО", - сказал министр в четверг на всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чавушоглу напомнил, что Турция считает правильным дать экспертам возможность поставить точку в спорах по поводу С-400. "Мы - за создание рабочей группы. Руководить процессом могла бы НАТО. Нужно, чтобы решение приняли именно специалисты", - добавил министр, заверив, что С-400 в Турции не представляют никакой угрозы для союзников по НАТО.

Члены НАТО, в частности, США ранее выразили несогласие с мнением, что С-400 совместима с системой ПВО альянса. Анкара заявляла, что в любом случае не собирается подключать С-400 к этой системе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Введение в действие российских комплексов С-400 в Турции завершится в апреле или мае - турецкий министр обороны Антитурецкие санкции Вашингтона из-за Сирии и поставок С-400 демонстрируют неуважение к суверенным решениям Турции - МИД Трамп о покупке Турцией С-400: "посмотрим, что будет дальше" С-400 в Турции не должны пылиться на складах - глава МИД Чавушоглу: предложение о создании с США рабочей группы по С-400 остается в силе Тестирование ЗРК С-400 в Турции идет по плану - министр обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]