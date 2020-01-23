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Дальнее зарубежье 23.01.2020 16:26

Глава МВД Эстонии констатирует рост интереса к получению гражданства среди русскоговорящих жителей республики

Среди русскоговорящих жителей Эстонии растет интерес к получению гражданства республики, заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

"В настоящее время в Эстонии проживает около 70 тысяч неграждан, но я вижу, что интерес к получению гражданства все время растет", - отметил Хельме, комментируя принятое в четверг решение о предоставлении гражданства 36 лицам без гражданства и гражданам России.

"Это очень ясно показывает, что происходит принципиальное изменение мышления среди молодежи, у которой нет больших связей с Россией и поэтому "серый паспорт" (паспорт негражданина - ИФ), который предоставляет возможность свободно путешествовать в Россию без визы, больше ее особо не интересует. Они хотят стать полноправными гражданами Эстонии и Европейского союза", - считает он.

Глава МВД высказал мнение, что "эта тенденция, скорее всего, в ближайшее время будет расти".

В Эстонии, по данным регистра народонаселения, на 1 января 2019 года или через 28 лет после обретения независимости на 1,3 млн жителей все еще приходилось 76 148 лиц, не имеющих никакого гражданства, в основном русскоговорящих лиц. Кроме того, здесь проживает 88 785 граждан России и 9 771 граждан Украины, а также граждан других государств.

Негибкость Эстонии в вопросе предоставления гражданства некоренным жителям неоднократно критиковалась в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, российскими властями.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МВД, РУССКИЕ, ГРАЖДАНСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]