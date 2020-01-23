Глава МВД Эстонии констатирует рост интереса к получению гражданства среди русскоговорящих жителей республики

Среди русскоговорящих жителей Эстонии растет интерес к получению гражданства республики, заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).
"В настоящее время в Эстонии проживает около 70 тысяч неграждан, но я вижу, что интерес к получению гражданства все время растет", - отметил Хельме, комментируя принятое в четверг решение о предоставлении гражданства 36 лицам без гражданства и гражданам России.
"Это очень ясно показывает, что происходит принципиальное изменение мышления среди молодежи, у которой нет больших связей с Россией и поэтому "серый паспорт" (паспорт негражданина - ИФ), который предоставляет возможность свободно путешествовать в Россию без визы, больше ее особо не интересует. Они хотят стать полноправными гражданами Эстонии и Европейского союза", - считает он.
Глава МВД высказал мнение, что "эта тенденция, скорее всего, в ближайшее время будет расти".
В Эстонии, по данным регистра народонаселения, на 1 января 2019 года или через 28 лет после обретения независимости на 1,3 млн жителей все еще приходилось 76 148 лиц, не имеющих никакого гражданства, в основном русскоговорящих лиц. Кроме того, здесь проживает 88 785 граждан России и 9 771 граждан Украины, а также граждан других государств.
Негибкость Эстонии в вопросе предоставления гражданства некоренным жителям неоднократно критиковалась в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, российскими властями.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Инициативы ЕС не финансировать газовые проекты - это мировое вредительство, считает Михельсон
Deutsche Bahn планирует консультировать железную дорогу Украины, а не управлять ею
ФСРВП планирует построить жилой квартал в Баку для 810 семей вынужденных переселенцев
Двое детей погибли в Германии в ДТП со школьным автобусом
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе