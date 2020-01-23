Глава МВД Эстонии констатирует рост интереса к получению гражданства среди русскоговорящих жителей республики

Среди русскоговорящих жителей Эстонии растет интерес к получению гражданства республики, заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

"В настоящее время в Эстонии проживает около 70 тысяч неграждан, но я вижу, что интерес к получению гражданства все время растет", - отметил Хельме, комментируя принятое в четверг решение о предоставлении гражданства 36 лицам без гражданства и гражданам России.

"Это очень ясно показывает, что происходит принципиальное изменение мышления среди молодежи, у которой нет больших связей с Россией и поэтому "серый паспорт" (паспорт негражданина - ИФ), который предоставляет возможность свободно путешествовать в Россию без визы, больше ее особо не интересует. Они хотят стать полноправными гражданами Эстонии и Европейского союза", - считает он.

Глава МВД высказал мнение, что "эта тенденция, скорее всего, в ближайшее время будет расти".

В Эстонии, по данным регистра народонаселения, на 1 января 2019 года или через 28 лет после обретения независимости на 1,3 млн жителей все еще приходилось 76 148 лиц, не имеющих никакого гражданства, в основном русскоговорящих лиц. Кроме того, здесь проживает 88 785 граждан России и 9 771 граждан Украины, а также граждан других государств.

Негибкость Эстонии в вопросе предоставления гражданства некоренным жителям неоднократно критиковалась в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, российскими властями.