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Дальнее зарубежье 23.01.2020 16:45

Более 630 человек заразились в Китае новым типом коронавируса

Врачи в Китае выявили уже 631 случай заражения новым типом коронавируса, сообщает в четверг китайское телевидение.

В четверг утром сообщалось о 617 случаях заражения вирусом.

Больше всего новых заражений выявили в Пекине, там заболели еще восемь человек. Впервые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, там больны два человека.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В Ухане, где проживают более 11 млн человек, предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Также СМИ сообщают, что власти Китая приняли решения с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, где есть заболевшие коронавирусом. Хуанган расположен недалеко от Уханя, в нем проживает более 6 млн человек.

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Тэги: КИТАЙ, ВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]