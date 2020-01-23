Более 630 человек заразились в Китае новым типом коронавируса

Врачи в Китае выявили уже 631 случай заражения новым типом коронавируса, сообщает в четверг китайское телевидение.

В четверг утром сообщалось о 617 случаях заражения вирусом.

Больше всего новых заражений выявили в Пекине, там заболели еще восемь человек. Впервые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, там больны два человека.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

В Ухане, где проживают более 11 млн человек, предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостанавливается авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничивается движение городского транспорта. Также СМИ сообщают, что власти Китая приняли решения с четверга запретить выезд жителей из города Хуанган, где есть заболевшие коронавирусом. Хуанган расположен недалеко от Уханя, в нем проживает более 6 млн человек.