Зеленский у Стены плача помолился за мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине, которую прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович, сообщает Офис президента Украины в Facebook.
"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.
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