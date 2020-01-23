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СНГ 23.01.2020 17:12

Зеленский у Стены плача помолился за мир в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стену плача в Иерусалиме, где присоединился к молитве за мир в Украине, которую прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, раввин Рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович, сообщает Офис президента Украины в Facebook.

"Мир - это главное, что нужно Украине. Важно, чтобы молитва за мир звучала в таких святых местах", - отметил Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]