Евреи бегут из Европы - Кантор

Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
"Сегодня более 80% европейских евреев не чувствуют себя в безопасности в Европе, более 40% рассматривают возможность уехать из Европы", - сказал Кантор на Форуме памяти Холокоста в четверг в Иерусалиме.
По его словам, в последние годы ежегодно покидают континент 3% евреев.
"Если задуматься об этой цифре, она означает, что такими темпами, после 2 тысяч лет жизни в Европе, всего через 30 лет там не останется ни одного еврея. Если ситуация останется такой же, какая она сейчас, к 2050 году в Европе не останется еврейских сообществ", - подчеркнул президент ЕЕК.
В США, добавил он, 84% евреев отмечают, что уровень антисемитизма за последние пять лет возрос, 42% чувствуют себя менее безопасно, чем год назад.
"Это недопустимо. Игнорирование роста антисемитизма означает потакание экстремизму. А история нам показывает, к чему это может привести", - сказал Кантор.
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