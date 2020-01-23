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Дальнее зарубежье 23.01.2020 17:31

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Судебные власти Болгарии обвинили троих граждан России в попытке отравить болгарского предпринимателя, занимавшегося торговлей оружием, Эмилияна Гебрева, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Имена россиян не называются. По данным агентства, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании.

В Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых.

Также болгарская сторона собирается добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.

В феврале 2019 года сообщалось, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления Гебрева и прошлогодним инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, координируя работу с Великобританией.

По данным СМИ, Гебрев почувствовал себя плохо на мероприятии в Софии в конце апреля 2015 года, а затем впал в кому. Симптомы отравления были выявлены также у его сына и одного из высокопоставленных сотрудников его компании. В результате все трое после предполагаемого отравления поправились.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯНЕ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]