Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Судебные власти Болгарии обвинили троих граждан России в попытке отравить болгарского предпринимателя, занимавшегося торговлей оружием, Эмилияна Гебрева, сообщает в четверг агентство Bloomberg.
Имена россиян не называются. По данным агентства, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании.
В Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых.
Также болгарская сторона собирается добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.
В феврале 2019 года сообщалось, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления Гебрева и прошлогодним инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, координируя работу с Великобританией.
По данным СМИ, Гебрев почувствовал себя плохо на мероприятии в Софии в конце апреля 2015 года, а затем впал в кому. Симптомы отравления были выявлены также у его сына и одного из высокопоставленных сотрудников его компании. В результате все трое после предполагаемого отравления поправились.
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