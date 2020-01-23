В Пекине из-за коронавируса отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю

Власти Пекина приняли решение отменить в городе все праздничные мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.

На такой шаг власти пошли из-за опасения дальнейшего распространения в стране коронавируса.

В КНР Новый год по лунному календарю будут отмечать с 24 на 25 января.