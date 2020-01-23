Toyota отзывает в РФ более 82 тыс. машин из-за проблем с форсунками стеклоомывателей

Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - отзывает в России 82,641 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Toyota марок Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также Lexus - RX 200T, RX350, RX 450H. Речь идет о машинах, проданных с декабря 2015 года по настоящее время.

Причина отзыва - "особенности уплотнителя", который удерживает нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя лобового стекла.

"Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае - к возгоранию", - говорится в сообщении Росстандарта.

Подразделение Toyota обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта. Им предложат заменить форсунки стеклоомывателя лобового стекла. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.