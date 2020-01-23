Несколько мировых ЦБ совместно оценят перспективы создания собственных цифровых валют

Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, еврозоны, Швейцарии и Швеции сформировали совместную группу для обсуждения возможности создания Центробанками собственных цифровых валют.

В группу, созданную "для обмена опытом", также вошел Банк международных расчетов (BIS), говорится в пресс-релизе Банка Англии.

Участники группы оценят варианты использования цифровых валют, экономические функциональные и технические моменты, а также поделятся знаниями относительно новой технологии, отмечается в сообщении.

Группу возглавят заместитель председателя Банка Англии Джон Канлиф, а также бывший член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре, который в настоящее время возглавляет инновационный хаб BIS.