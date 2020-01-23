В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»

23 января 2020 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш», посвященная полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года.
Фотовыставка представлена Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда (город Санкт-Петербург). Участники открытия выставки были единодушны в том, что народы бывшего СССР, несомненно, объединяет общий лозунг: «Победа – одна на всех!».
А для долгожданной Победы, было необходимо единение фронта и тыла.
«Боевой карандаш» - это объединение ленинградских художников, история которого началась во время советско-финской войны. Художники-энтузиасты использовали в представлении своих работ подпись «Боевой карандаш». А их эмблемой стали палитра и винтовка. А на винтовке, вместо штыка – карандаш.
Первый выпуск «Боевого карандаша» вышел 23 июня 1941 года, а закончилась в первой половине 1945 года.
Всего вышло в свет 103 выпуска (нумерованных плакатов), десятки почтовых открыток общим тиражом около двух миллионов экземпляров.
Выставка будет проходить до 30 января 2020 года. Вход свободный.
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