В Китае сотрудников фабрик по производству медицинских масок экстренно вызывают на работу

Сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.

Руководители китайских заводов срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.

По сообщениям ряда западных СМИ, маски раскупаются в Китае очень быстро, выстраиваются длинные очереди из желающих приобрести медицинские изделия.

В Китае Новый год по лунному календарю - праздник Весны - будут встречать 25 января.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.