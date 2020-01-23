В Китае сотрудников фабрик по производству медицинских масок экстренно вызывают на работу

Сотрудники фабрик по производству медицинских масок в Китае вынуждены в срочном порядке выходить на работу, несмотря на праздничные дни по случаю Нового года по лунному календарю, сообщают европейские СМИ.
Руководители китайских заводов срочно вызвали сотрудников на работу, чтобы справиться с возросшим спросом на маски из-за распространения в стране опасного коронавируса. Лишенным праздников работникам пообещали выплатить повышенные в четыре раза зарплаты.
По сообщениям ряда западных СМИ, маски раскупаются в Китае очень быстро, выстраиваются длинные очереди из желающих приобрести медицинские изделия.
В Китае Новый год по лунному календарю - праздник Весны - будут встречать 25 января.
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).
По последним данным, более 630 человек заразились вирусом, 17 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
Инициативы ЕС не финансировать газовые проекты - это мировое вредительство, считает Михельсон
Deutsche Bahn планирует консультировать железную дорогу Украины, а не управлять ею
ФСРВП планирует построить жилой квартал в Баку для 810 семей вынужденных переселенцев
Двое детей погибли в Германии в ДТП со школьным автобусом
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе