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Финансы 23.01.2020 17:04

ЕБРР выделяет Optimal Elektronika кредит в размере 11,5 млн евро на строительство административного здания

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил одному из крупных оптовых продавцов электроники и бытовой техники в Азербайджане компании «Optimal Elektronika» кредит в размере 11,5 млн евро, говорится в сообщении банка.

"Кредит в размере 11,5 млн евро, который предоставлен в манатном эквиваленте, позволит компании построить новое административное здание и склад, а также рефинансировать краткосрочные кредиты", - отмечается в сообщении.

ЕБРР отмечает, что инвестиции также позволят увеличить число работников в компании.

Компания Optimal Elektronika, основанная в 1997 году, в настоящее время в Баку и регионах Азербайджана имеет 80 магазинов. Удельный вес компании на ритейл-рынке составляет 12%.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 30 сентября 2019 года, ЕБРР профинансировал 168 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,37 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 37 проектов в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,42 млрд евро. На частный сектор приходится 23% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 1%.

А.Мамедов

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Тэги: ЕБРР, OPTIMAL, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]