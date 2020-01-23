Нетаньяху зовет мир присоединиться к США в противостоянии с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал весь мир присоединиться к противостоянию с Ираном, поблагодарив США за непримиримую позицию по отношению к этой стране.
"Я испытываю беспокойство, потому что мы пока не видим какого-либо объединённого противостояния самому антисемитскому режиму на земле, режиму, который открыто заявляет о своей решимости уничтожить единственное еврейское государство в мире", - сказал Нетаньяху в четверг на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.
Он добавил, что Израиль благодарен США, президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу "за непримиримую позицию по отношению к Ирану, этому автократическому государству, которое угрожает миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире".
"Я призываю все государства присоединиться к этим усилиям, присоединиться к противостоянию с Ираном", - сказал премьер-министр Израиля.
Нетаньяху подчеркнул, что народ Израиля сделает все возможное, чтобы защитить свое государство и еврейское будущее.
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