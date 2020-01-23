Бакметрополитен закупит электротоваров на 407 тыс. манатов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит более 407 тыс. манатов на закупку различных электрических товаров.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, контракт на поставку товаров подписан с ООО «Electro service». Стоимость договора – 407,431 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков