Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8845 RUR   0.0275 GBR   2.2318 TRY   0.2869

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.74 -1.64 Brent 63.21 -1.38

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 23.01.2020 17:13

Бакметрополитен закупит электротоваров на 407 тыс. манатов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит более 407 тыс. манатов на закупку различных электрических товаров.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, контракт на поставку товаров подписан с ООО «Electro service». Стоимость договора – 407,431 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, КОНТРАКТ


Похожие новости


Бакметрополитен закупит средства защиты на 600 тыс. манатов Бакметрополитен закупит в России 7 вентиляторов с системой шумоглушения Бакметрополитен направит более 2 млн манатов на закупку запасных частей Бакметрополитен будет сотрудничать с CJ ICM FZCO при осуществлении международных грузоперевозок

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]