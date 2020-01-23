Бакметрополитен закупит электротоваров на 407 тыс. манатов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит более 407 тыс. манатов на закупку различных электрических товаров.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, контракт на поставку товаров подписан с ООО «Electro service». Стоимость договора – 407,431 тыс. манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
Б.Рустамбеков
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения продолжает деструктивную политику по Карабаху – помощник президента Азербайджана
Президенты Азербайджана и Польши обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере
ФСРВП планирует построить жилой квартал в Баку для 810 семей вынужденных переселенцев
Двое детей погибли в Германии в ДТП со школьным автобусом
Президент Азербайджана наградил Михаила Гусмана орденом «Шараф»
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Toyota отзывает в РФ более 82 тыс. машин из-за проблем с форсунками стеклоомывателей
В Пекине из-за коронавируса отменили все мероприятия по случаю Нового года по лунному календарю
Торговое соглашение между США и Китаем может помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке - эксперт
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе