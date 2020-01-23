В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типа коронавируса, появление которого было ранее зафиксировано в Китае в Ухани, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.
Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.
Также в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.
В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.
На данный момент в Китае зарегистрировано не менее 444 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже скончались 17 человек.
Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.
Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.
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