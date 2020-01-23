Deutsche Bahn планирует консультировать железную дорогу Украины, а не управлять ею

Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn будет консультировать АО "Укрзализныця", а не управлять им, сообщила немецкая компания DW, отвечая на запрос.
"DB Engineering & Consulting - консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", - говорится в ответе немецкой компании, который цитирует DW.
Именно об этом, по информации Deutsche Bahn, говорится в "предварительном соглашении", подписанном 22 января в Давосе.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о намерении Украины отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление АО "Укрзализныця" на 10 лет.
Министерство инфраструктуры Украины и национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул Гончарук, меморандум - "не о приватизации и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.
При этом, говоря о меморандуме, в своем аккаунте в "Твиттере" Гончарук написал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы "Укрзализныци", а Украина полностью сохраняет за собой контроль над предприятием.
Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.
Помимо этого, Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложений о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.
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