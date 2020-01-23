Торговое соглашение между США и Китаем может помочь снизить напряженность на Ближнем Востоке - эксперт

Соглашение о "первой фазе" торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, возможно, не стало победой для США, но оно может способствовать снижению напряженность на Ближнем Востоке, считает главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт.

В преддверии президентских выборов в США, которые должны пройти 3 ноября, Дональд Трамп стремится достичь крупного успеха на внешнеполитическом направлении, что ему пока не удалось, пишет аналитик.

Белый дом считает подписание соглашения о "первой фазе" торговой сделки прорывом, но, по мнению Стюарта, его можно с трудом назвать победой США, поскольку необходимо согласовать ещё много деталей.

Китай, который является крупнейшим покупателем нефти и газа, заинтересован в том, чтобы использовать свое влияние на Ближнем Востоке, а также хорошие отношения с Россией для снижения напряженности в регионе. Это может стать шансом для США. Изоляция Ирана будет лишь увеличивать риск открытого конфликта, пишет Стюарт.

В ходе церемонии подписания соглашения 15 января Дональд Трамп заявил, что Пекин "очень помогает" Вашингтону в переговорах с Пхеньяном, которые являются еще одной крупной внешнеполитической инициативой США.

В начале января в результате американской спецоперации в Ираке был убит иранский военачальник Касем Сулеймани. После этого Иран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Ответ Вашингтона на эти атаки мог привести к закрытию Ормузского пролива, через который перевозится около 18 млн б/с нефти и 80 млн тонн СПГ в год.

Через пролив идут все поставки СПГ из Катара, второго крупнейшего экспортера в мире. Катар имеет тесные торговые связи с Китаем, куда он поставлял свой СПГ на протяжении последнего десятилетия. В 2018 году Доха и Пекин подписали долгосрочный контракт на поставки газа. Поставки катарского СПГ в Китай выросли на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном, поскольку Пекин ввел пошлины на импорт американского СПГ.

По мнению Стюарта, Китай будет приоритетным покупателем СПГ из Катара, который намерен увеличить экспортные мощности с 77 млн т/г до 110 млн т/г к 2023 году и 126 млн т/г - к 2027 году.

В то же время, по условиям соглашения о "первой фазе" торговой сделки с США, Китай пообещал увеличить закупку энергоносителей из США на $52 млрд в течение двух лет, что превышает объем поставок до начала торговой войны. В результате Китай может обеспечить себе надежные поставки нефти и газа через Панамский канал, которые не будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.