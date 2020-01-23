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Карабахский конфликт 23.01.2020 19:35

Армения должна признаться в этнических чистках против азербайджанцев – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян должен признать осуществленную политику этнической чистки против мирного населения Азербайджана, заявила пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева.

«МИД Армении, вместо необоснованных обвинений против Азербайджана, должен обратить внимание на свою историю, признать осуществленную Арменией политику этнической чистки, которая была одобрена лично бывшим президентом этой страны», - отмечает Абдуллаева.

По ее словам, Армения грубо нарушает фундаментальные права сотен тысяч азербайджанцев, а также проводит долгие годы политику оккупации, которую решительно осуждает международное сообщество.

«Армянская сторона преследует цель скрыть геноцид, проводимый на протяжении истории против мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, а также зверское убийство в Ходжалы за одну ночь 613-ти гражданских лиц», - подчеркнула пресс-секретарь.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ, КОНФЛИКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]