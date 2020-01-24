Роспотребнадзор: комитет ВОЗ по пневмонии, вызванной коронавирусом, соберется для повторной оценки ситуации в ближайшее время

На состоявшемся c участием Роспотребнадзора организованном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) селекторном совещании Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, обсуждена ситуация с текущей вспышкой заболевания в Китайской Народной Республике (КНР) принято решение предложить генеральному директору ВОЗ вновь созвать Комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время.

"22-23 января 2020 года c участием Роспотребнадзора состоялось организованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) селекторное совещание Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) по пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, на котором обсуждена ситуации с текущей вспышкой заболевания в Китайской Народной Республике (КНР). Комитет также обсудил ситуацию по обеспечению готовности и ответные действия в странах с завозными случаями, вызванными новым коронавирусом 2019-nCoV в других странах (Республика Корея, Япония, Таиланд) и рекомендации по действиям на региональном и глобальном уровне. По итогам совещания Комитет ситуация со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV не объявлена Чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение согласно ММСП (2005)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении также отмечается, что в состав Комитета из 15 членов кроме эксперта Роспотребнадзора входят представители Франции, Китая, Нидерландов, Таиланда, Японии, Кореи, Сингапура, США, Сенегала, Канады, Австралии, Саудовской Аравии.

"С докладами на совещании выступили представитель Китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, представители Чрезвычайных комитетов ММСП стран с подтвержденными завозными случаями: Кореи, Японии и Таиланда, а также представители штаб-квартиры ВОЗ", - говорится в сообщении.

Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний представил анализ текущей ситуации по развитию вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, и информацию об ответных мерах, предпринимаемых органами здравоохранения в КНР. По состоянию на 23 января 2020 года в КНР зарегистрировано 557 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 17 летальных исходов. Случаи, которые были зарегистрированы за пределами материковой части Китая, включают в себя один случай в Гонконге, один в Макао и один на Тайване.

Четыре случая выявлены в Таиланде, один в Японии, один в Республике Корея, один в США и один в Сингапуре.

"Секретариат ВОЗ представил информацию о проведенной оценке риска распространения заболевания в другие страны. ВОЗ активировала свою Систему управления происшествиями (Incident Management System), осуществляется координация глобальных экспертных сетей и партнерств по разработке диагностических анализов, мер по профилактике и контролю инфекции, ведению клинических случаев, стандартизованному сбору данных, математическому моделированию, проведению НИР, оповещению о риске и разъяснительной работе среди населения. На сайте ВОЗ размещается важная информация по вспышке для стран-членов ВОЗ", - отмечается в сообщении.

Члены Комитета обсудили вопросы, касающиеся способов передачи нового коронавируса 2019-nCoV, изучения возможных резервуаров инфекции, проблемы диагностирования случаев заболевания и пути противодействия распространению вспышки, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Члены Комитета получили ответы на вопросы, касающиеся организации скрининга в аэропортах, деталей относительно летальных случаев, организации эпиднадзора за внутрибольничными случаями инфекции (в том числе среди медперсонала), взаимодействия между авиационными властями и службами эпиднадзора в КНР, межведомственного взаимодействия органов и организаций в КНР при реализации ответных мер на вспышку и др.

Комитет высоко оценил ответные меры, принятые на сегодняшний день органами здравоохранения КНР, а также органами здравоохранения других затронутых стран.

"В итоге обсуждений, члены Комитета пришли к мнению, что в настоящее время преждевременно объявлять ситуацию со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, Чрезвычайной ситуацией в санитарно-эпидемиологического характера, имеющей международное значение согласно ММСП (2005). Комитет даст генеральному директору ВОЗ совет в отношении дальнейших действий и предложит вновь созвать Комитет для повторной оценки ситуации в самое ближайшее время, - подчеркивается в сообщении.

Также Комитет сформулировал рекомендации для стран-членов ВОЗ.

Роспотребнадзор осуществляет мониторинг сложившейся ситуации, продолжает взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и с Китайской Народной Республикой, а также реализует все необходимые профилактические мероприятия в целях снижения рисков для российских граждан, связанных с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в четверг заявил, что экстренный комитет, который должен был решить, объявлять ли ЧС в сфере здравоохранения, к единому выводу не пришел - пока в организации придерживаются позиции, что "чрезвычайная ситуация существует в Китае, однако она все еще не приняла характер чрезвычайной для международного здравоохранения".