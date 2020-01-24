Экономика Казахстана за 2019 год выросла на 4,5% - премьер

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В целом, мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост составил 4,5%", - сказал Мамин на расширенном заседании правительства с участием главы государства в пятницу.

"В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительное влияние на уровень жизни населения", - добавил он.

По словам премьера, по итогам 2020 года рост экономики Казахстана прогнозируется на уровне 4,7-5%.

"Правительство сосредоточится на обеспечении роста экономики Казахстана на уровне 4,7-5%", - сказал Мамин.