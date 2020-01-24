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Макроэкономика 24.01.2020 11:03

Экономика Казахстана за 2019 год выросла на 4,5% - премьер

Рост ВВП Казахстана по итогам 2019 года составил 4,5%, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В целом, мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост составил 4,5%", - сказал Мамин на расширенном заседании правительства с участием главы государства в пятницу.

"В основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительное влияние на уровень жизни населения", - добавил он.

По словам премьера, по итогам 2020 года рост экономики Казахстана прогнозируется на уровне 4,7-5%.

"Правительство сосредоточится на обеспечении роста экономики Казахстана на уровне 4,7-5%", - сказал Мамин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКОНОМИКА, ПОКАЗАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]