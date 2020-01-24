Президент Южной Кореи считает отсутствие прогресса в переговорах между США и КНДР самым грустным событием прошедшего года

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что отсутствие прогресса в переговорах о денуклеаризации между Северной Кореей и США было самым прискорбным для него в прошлом году.
"Больше всего я сожалею, что саммит Северная Корея-США в Ханое закончился ничем. Если бы был какой-то прогресс в диалоге между Северной Кореей и США, мы могли бы сильно продвинуться на пути к миру на Корейском полуострове и в сотрудничестве Юг-Север", - сказал Мун Чжэ Ин в интервью радио SBS.
Он упомянул о разделенных семьях, живущих по разные стороны границы между Южной и Северной Кореями.
В частности, южнокорейский лидер вспомнил свою мать, скончавшуюся в конце октября 2019 года, которая бежала из КНДР во время Корейской войны 1950-53 годов.
Мун Чжэ Ин сообщил, что его мать встретилась со своей младшей сестрой во время межкорейского мероприятия по воссоединению семей в 2004 году, проходившего на горе Кымгансан.
"Я думаю, это лучшее, что я сделал для нее за всю ее жизнь", - сказал он.
Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.
Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения должна признаться в этнических чистках против азербайджанцев – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Азеришыг отбирает компанию по выполнению работ по электрике в СЭЗ Алят
Экономика Казахстана за 2019 год выросла на 4,5% - премьер
В связи с распространением нового типа пневмонии в китайской провинции Хубэй закрыли 13 городов - власти
Роспотребнадзор: комитет ВОЗ по пневмонии, вызванной коронавирусом, соберется для повторной оценки ситуации в ближайшее время
Второй случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован в Южной Корее
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе