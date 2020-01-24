SOCAR увеличила в 2019г экспорт газа в Грузию на 11,3%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году увеличила экспорт газа в Грузию на 11,3% - до 1 млрд 229,7 млн кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

"По уточненным данным, в 2018 году SOCAR экспортировала в Грузию 1 млрд 105 млн кубометров. В 2019 году поставки составили 1 млрд 229,7 млн кубометров, что на 11,3% выше показателя годом ранее ", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в 2019 году Грузия также импортировала азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в объеме 1 млрд 176,4 млн кубометров (рост на 6,6%).

Таким образом, Грузия в 2019 году получила из Азербайджана 2 млрд 406,1 млн кубометров (рост по сравнению с 2018г на 9% - ИФ).

В настоящее время основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан.

Поставки газа компанией SOCAR осуществляются по трубопроводу Газимагомед-Газах.

Кроме того, азербайджанский газ в Грузию поставляется с месторождения Шах-Дениз по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзурум -ИФ).

В 2007 году в Грузии была создана SOCAR Georgia Gas Ltd для развития рынка природного газа (как оптового, так и розничного).

26 декабря 2008 года правительство Грузии и SOCAR подписали договор, в соответствие с которым этому азербайджанскому нефтегазовому гиганту на условиях вложения им инвестиций в газовую инфраструктуру страны были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей.

В октябре 2012 года SOCAR стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, став практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии.

Н.Аббасова