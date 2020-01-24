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Бизнес и законодательство 24.01.2020 10:21

Азербайджан в январе-ноябре 2019г импортировал минеральных удобрений на $108 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-ноябре 2019 года составил 318,4 тыс. тонн, что на 20,2% больше показателя 11 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну в январе-ноябре минеральных удобрений составила $108 млн 53,2 тыс. (рост на 32,3%).

Кроме этого, в январе-ноябре в Азербайджан импортировано 32 тыс. 946 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 16,4%) на сумму $7 млн 368 тыс. (спад на 20,5%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 45 тыс. 365 тонн (рост на 19,2%) на сумму $52 млн 367,1 тыс. (рост на 5,3%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 315,5 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 26,8%) на $240 млн 72,7 тыс., брусков из черных металлов – 121,3 тыс. (спад на 18%) на $68 млн 74,1 тыс., угольников из черных металлов – 37 тыс. 750,1 тонн (рост на 11,5%) на $28 млн 518,8 тыс., труб из черных металлов – 176,8 тыс. тонн (спад на 13,3%) на $249 млн 919,7 тыс. (спад на 43,1%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]