Азербайджан в январе-ноябре 2019г импортировал минеральных удобрений на $108 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-ноябре 2019 года составил 318,4 тыс. тонн, что на 20,2% больше показателя 11 месяцев 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Общая стоимость импортированных в страну в январе-ноябре минеральных удобрений составила $108 млн 53,2 тыс. (рост на 32,3%).
Кроме этого, в январе-ноябре в Азербайджан импортировано 32 тыс. 946 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 16,4%) на сумму $7 млн 368 тыс. (спад на 20,5%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 45 тыс. 365 тонн (рост на 19,2%) на сумму $52 млн 367,1 тыс. (рост на 5,3%).
По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 315,5 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 26,8%) на $240 млн 72,7 тыс., брусков из черных металлов – 121,3 тыс. (спад на 18%) на $68 млн 74,1 тыс., угольников из черных металлов – 37 тыс. 750,1 тонн (рост на 11,5%) на $28 млн 518,8 тыс., труб из черных металлов – 176,8 тыс. тонн (спад на 13,3%) на $249 млн 919,7 тыс. (спад на 43,1%).
Б.Рустамбеков
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