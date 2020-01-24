Азербайджан может поставлять во Францию продукцию АПК - Гасымлы

Азербайджан имеет возможность для увеличения экспорта во Францию продукции АПК, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
«Азербайджан является основным торговым партнёром Франции на Южном Кавказе. В 2018 году 62,4% товарооборота Франции со странами Южного Кавказа пришлись на долю Азербайджана. В 2019 году 3% азербайджанского экспорта и 2,1% импорта пришлись на долю Франции", - сказал Гасымлы в пятницу на встрече с представителями Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты.
По словам Гасымлы, кроме нефти, Азербайджан обладает возможностью экспортировать во Францию фундук, фрукты, овощи, хурму, вино и другие продукты.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в 2019 году экспортировал во Францию товаров на сумму $536,6 млн, импорт в Азербайджан составил $250,7 млн.
А.Мамедов
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