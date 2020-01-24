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АПК 24.01.2020 10:37

Азербайджан может поставлять во Францию продукцию АПК - Гасымлы

Азербайджан имеет возможность для увеличения экспорта во Францию продукции АПК, считает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

«Азербайджан является основным торговым партнёром Франции на Южном Кавказе. В 2018 году 62,4% товарооборота Франции со странами Южного Кавказа пришлись на долю Азербайджана. В 2019 году 3% азербайджанского экспорта и 2,1% импорта пришлись на долю Франции", - сказал Гасымлы в пятницу на встрече с представителями Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты.

По словам Гасымлы, кроме нефти, Азербайджан обладает возможностью экспортировать во Францию фундук, фрукты, овощи, хурму, вино и другие продукты.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в 2019 году экспортировал во Францию товаров на сумму $536,6 млн, импорт в Азербайджан составил $250,7 млн.

А.Мамедов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АПК, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]