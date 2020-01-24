Максим Орешкин назначен помощником президента РФ - указ

Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначен помощником президента РФ.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Позиция помощника президента РФ по экономике стала вакантной после назначения во вторник Андрея Белоусова первым вице-премьером РФ.
Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.
Орешкин родился в 1982 г. в Москве, в 2004 г. окончил магистратуру Высшей школы экономики по направлению "Экономика".
В 2002-2006 гг. Орешкин работал экономистом первой категории, ведущим экономистом, главным экономистом, заведующим сектором Центрального банка РФ.
В 2006-2010 гг. Орешкин занимал должности старшего менеджера, директора, управляющего директора Росбанка.
В 2010-2012 гг. работал руководителем аналитического блока по России и СНГ Credit Agricole, в 2012-2013 гг. был главным экономистом по России "ВТБ Капитала".
С сентября 2013 г. по март 2015 г. Орешкин работал директором департамента долгосрочного стратегического планирования министерства финансов, с марта 2015 года по ноябрь 2016 года был заместителем министра финансов РФ.
Орешкин занимал пост министра экономического развития РФ с 30 ноября 2016 года.
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