Мединский назначен помощником президента РФ - указ

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский назначен помощником президента РФ.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
"Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в указе, размещенном в пятницу на официальном портале правовой информации.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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