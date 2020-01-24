Мединский назначен помощником президента РФ - указ

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский назначен помощником президента РФ.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником Президента Российской Федерации", - говорится в указе, размещенном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.