Бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.

"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, размещенном в пятницу на официальном портале правовой информации.

Указ датирован 24 января и вступает в силу со дня его подписания.