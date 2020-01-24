Акционеры AFB Bank в конце февраля обсудят распределение чистой прибыли за 2018г

Внеочередное общее собрание акционеров AFB Bank состоится 24 февраля, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
«Внеочередное общее собрание акционеров банка созвано на 24 февраля. Основной вопрос повестки дня – распределение чистой прибыли за 2018 год», - отметили в банке.
Кроме этого, акционеры обсудят и другие вопросы, связанные с текущей деятельностью банка.
Согласно финотчетности банка по МСФО, чистая прибыль AFB Bank за 2018 год составила 29,979 млн манатов.
AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 15-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.
А.Азизов
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