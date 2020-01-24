Азербайджан в 2019г увеличил экспорт электроэнергии на 3,2%

Азербайджан в 2019 году экспортировал 1 млрд 490,9 млн кВт/ч электроэнергии, что на 3,2% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

"В 2019 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 490,9 млн кВт/час. При этом, в Иран было поставлено 34,2 млн кВт/ч электроэнергии, Турцию – 98,3 млн кВт/ч, Россию - 218,6 млн кВт/ч, Грузию - 1 млрд 139,8 млн кВт/ч», - отметили в ведомстве.

Импорт электроэнергии в Азербайджана в 2019 году составил 136,9 млн кВт/ч, что на 4,3% выше показателя 2018 года. В общем объеме импорта 34 млн кВт/ч электроэнергии было поставлено из Ирана, 90,8 млн кВт/ч – из России, 12,1 млн кВт/ч – из Грузии.

Н.Аббасова