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ТЭК 24.01.2020 11:03

Азербайджан в 2019г увеличил экспорт электроэнергии на 3,2%

Азербайджан в 2019 году экспортировал 1 млрд 490,9 млн кВт/ч электроэнергии, что на 3,2% выше показателя 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.

"В 2019 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 490,9 млн кВт/час. При этом, в Иран было поставлено 34,2 млн кВт/ч электроэнергии, Турцию – 98,3 млн кВт/ч, Россию - 218,6 млн кВт/ч, Грузию - 1 млрд 139,8 млн кВт/ч», - отметили в ведомстве.

Импорт электроэнергии в Азербайджана в 2019 году составил 136,9 млн кВт/ч, что на 4,3% выше показателя 2018 года. В общем объеме импорта 34 млн кВт/ч электроэнергии было поставлено из Ирана, 90,8 млн кВт/ч – из России, 12,1 млн кВт/ч – из Грузии.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]