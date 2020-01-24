В Киргизии создан оперативный штаб по контролю ситуации в связи с коронавирусом

Минздрав Киргизии сообщает о создании оперативного штаба по контролю ситуации и профилактике в связи с коронавирусом.

"Министерство здравоохранения создало оперативный штаб по контролю ситуации в связи с коронавирусом. Штаб создан не только для того, чтобы следить за ситуацией, но и в целях профилактики завоза вируса в страну", - заявила в пятницу журналистам начальник управления общественного здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова.

По ее словам, в состав штаба вошли представители организаций здравоохранения, ветеринарной инспекции, пограничной службы, министерства культуры, информации и туризма.

"Минздрав Киргизии находится на постоянной связи с ВОЗ", - добавила она.

Ранее в пресс-службе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека сообщили агентству, что в Киргизии существует риск завоза коронавирусной инфекции из Китая.

МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Китай.

В начале января новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

По имеющимся данным, от осложнений, вызванных заражением этим вирусом, к настоящему времени в Китае скончались 25 человек. Зафиксировано 830 случаев заражения.

В связи с появлением нового вида коронавируса Киргизия усилила контроль на санитарно-пропускных пунктах на киргизско-китайской границе. С 23 января по 1 февраля приостановлен рейс Урумчи-Бишкек-Урумчи.