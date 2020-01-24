Bayer может выплатить до $10 млрд для урегулирования претензий по гербициду Roundup

Германская химическая компания Bayer AG может выделить до $10 млрд на урегулирование исков, согласно которым производимый компанией гербицид Roundup может вызывать рак, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания планирует выплатить $8 млрд по текущим искам и выделить $2 млрд для урегулирования возможных претензий в будущем.

Bayer продолжает переговоры с адвокатами истцов. Сумма выплат может быть пересмотрена в ходе переговоров.

Bayer отказалась комментировать возможный объем компенсаций и условия урегулирования. Главный посредник по этим делам Кеннет Фейнберг отметил, что соглашения по 85 тыс. исков в США могут быть достигнуты в течение месяца. Он заявил, что не знает, какие компенсации обсуждаются на переговорах между адвокатами Bayer и представителями отдельных групп истцов.

Адвокаты компании заявили истцам, что Bayer не будет выплачивать компенсаций по претензиям, которым больше десяти лет. Компания намерена урегулировать только те претензии, которые касаются развития неходжкинской лимфомы, свидетельствует материалы, на которые ссылается Bloomberg. Некоторые истцы связывают применение Roundup с развитием у них миеломы.

Количество исков против Bayer существенно выросло после того, как суд присяжных обязал компанию выплатить около $2,5 млрд истцам в трех процессах. Хотя судебные разбирательства по нескольким делам, ранее запланированные на этот месяц, были отложены, чтобы дать больше времени на переговоры, на этой неделе началось два процесса - в Миссури и Калифорнии. Bayer обжаловала ранее вынесенные вердикты. В итоге суд уже сократил сумму компенсаций до $191 млн.

Некоторые адвокаты Bayer предупредили, что компания может начать процедуру банкротства американской компании Monsanto, которая принадлежит Bayer, если ей не удастся достичь приемлемых соглашений.

Аналитики расходятся в своих прогнозах относительно того, сколько в итоге будет стоить урегулирование. Эксперт Bloomberg Intelligence Холли Фрум считает, что выплаты по всем претензиям составят от $10 млрд до $12 млрд. Аналитик Susquehanna Financial Group Томас Клэпс, в свою очередь, прогнозирует, что Bayer выплатит от $4,5 млрд до $6,5 млрд.