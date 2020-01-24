Депутаты от партии Порошенко возмущены назначением адвоката Януковича первым замдиректора Госбюро расследований

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в Государственное бюро расследований Украины в пятницу, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым замглавы бюро адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и, соответственно, имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой (и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова - ИФ), используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности", - сказал народный депутат Ростислав Павленко журналистам возле офиса ГБР.

По его словам, депутаты хотят обсудить вопрос проведения конкурса на замещение директора ГБР. "Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, который обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - сказал Павленко.

Как сообщалось, в 11.00 (12:00 мск) в ГБР ожидают на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по делу о минских соглашениях пятого президента Украины, народного депутата, лидера партии "Европейская солидарость" Петра Порошенко.