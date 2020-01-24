Массовая манифестация против американского военного присутствия проходит в Багдаде

Десятки тысяч людей вышли в пятницу на улицы Багдада, протестуя против военного присутствия США в Ираке.
Иракские СМИ сообщили, что граждане страны из всех провинций собрались в столице. Участники митинга несут плакаты с требованием вывести из страны американских военных.
На прошлой неделе влиятельный шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал иракцев организовать мирный "марш миллиона", чтобы осудить военное присутствие США в стране. Поводом стала ликвидация американцами 3 января одного из командующих Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его пребывания в Ираке.
Вслед за этим парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.
По данным СМИ, шиитские группы ополченцев поддержали пятничное шествие и пригрозили, что американские военные в Ираке понесут серьезные потери, если не покинут страну.
Член политбюро иракского шиитского движения ополчения Харакат Ан-Нуджаба Фирас аль-Яссер в интервью иранскому агентству "Тасним" заявил, что марш открывает новую главу в отношениях Ирака и США. Он подчеркнул, что иракское движение сопротивления поддерживает позицию религиозных лидеров, которые отвергают "вашингтонскую теорию зависимости и унижения" применительно к Ираку.
По данным иракских СМИ в Ираке насчитывает порядка 5,2 тыс американских военных.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения должна признаться в этнических чистках против азербайджанцев – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Eurasia Drilling в 2019г снизила бурение на 11%, но нарастила проходку на 4%
Лукашенко о цене на российский газ для Белоруссии: Нас кинули
Бразилия хочет увеличить добычу энергоресурсов, не вступая в ОПЕК
Баку и Москва расширят сотрудничество в области культуры
Индийских туристов избили в ночном клубе в Тбилиси за отказ заплатить $40 тыс. по счету
Швыдкой: Азербайджан стратегический партнер России на Южном Кавказе
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе