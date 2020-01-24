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Дальнее зарубежье 24.01.2020 16:14

Массовая манифестация против американского военного присутствия проходит в Багдаде

Десятки тысяч людей вышли в пятницу на улицы Багдада, протестуя против военного присутствия США в Ираке.

Иракские СМИ сообщили, что граждане страны из всех провинций собрались в столице. Участники митинга несут плакаты с требованием вывести из страны американских военных.

На прошлой неделе влиятельный шиитский религиозный лидер Муктада ас-Садр призвал иракцев организовать мирный "марш миллиона", чтобы осудить военное присутствие США в стране. Поводом стала ликвидация американцами 3 января одного из командующих Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани во время его пребывания в Ираке.

Вслед за этим парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

По данным СМИ, шиитские группы ополченцев поддержали пятничное шествие и пригрозили, что американские военные в Ираке понесут серьезные потери, если не покинут страну.

Член политбюро иракского шиитского движения ополчения Харакат Ан-Нуджаба Фирас аль-Яссер в интервью иранскому агентству "Тасним" заявил, что марш открывает новую главу в отношениях Ирака и США. Он подчеркнул, что иракское движение сопротивления поддерживает позицию религиозных лидеров, которые отвергают "вашингтонскую теорию зависимости и унижения" применительно к Ираку.

По данным иракских СМИ в Ираке насчитывает порядка 5,2 тыс американских военных.

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Тэги: ИРАК, США, МАНИФЕСТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]