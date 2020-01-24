Следователи ничего не нашли при обыске у главы Конституционного суда Армении

Следователи Специальной следственной службы Армении не нашли ничего подозрительного в квартире председателя Конституционного суда республики Грайра Товмасяна.

"Следователи искали документы. Не могу сказать, какие. Ничего не обнаружено, поскольку, они не могут быть в действительности", - сказал его адвокат Амрам Макинян журналистам.

Он отметил, что обыск завершен.

Макинян также заявил, что считает действия против Товмасяна политически мотивированными.

Как сообщалось, следователи Специальной следственной службы Армении с утра в пятницу находились в квартире председателя Конституционного суда республики Грайра Товмасяна с целью провести обыск в рамках уголовного дела, фигурантом которого является Товмасян.

Ранее Амрам Макинян сообщил журналистам, что руководитель следственной группы отказывался предоставить адвокатам и Товмасяну решение суда, на основании которого должен быть проведен обыск.

Председателю КС Армении предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

По данным надзорного ведомства, в 2012-2013 годы Товмасян, являясь министром юстиции Армении, через подставное лицо приобрел недвижимость, где на безвозмездной основе работали нотариальные служащие. За аренду недвижимости Товмасян ежемесячно получал 800 тыс. драмов ($1600), общая сумма, полученная обвиняемым, составила 11 млн 200 тыс. драмов ($23,5 тыс.). Кроме того, по данным генпрокуратуры, Товмасян за счет средств нотариальной конторы Минюста Армении, произвел ремонт территории, израсходовав 2,5 млн драмов ($5,2 тыс).

В генпрокуратуре Армении сообщали, что уголовное преследование председателя Конституционного суда является законным, ему предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, касающегося его действий на посту главы Минюста в 2010-2014 годах.

В генпрокуратуре также заявили, что уголовное преследование Товмасяна законно, поскольку Конституция Армении 2015 года предполагает функциональную неприкосновенность главы КС, а Товмасян обвиняется за деяния, совершенные в период его работы в должности министра юстиции.

Товмасяну по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Председатель КС Армении заявлял журналистам, что отказался от дачи показаний и намерен продолжить работу. Обвинение он считает политическим, а не правовым процессом.

Президент Армении Армен Саркисян подписал принятый парламентом закон о внесении дополнений в закон "О Конституционном суде", которым предусмотрено выделение членам суда пенсии в размере действующей зарплаты и дополнительных выплат в случае добровольной отставки до 31 января 2020 года.

Законопроект был представлен министерством юстиции, и, по мнению парламентской и внепарламентской оппозиции, является своеобразной "законной взяткой" судьям с целью освободить места для формирования нового состава КС.

Действующие власти Армении добиваются отставки председателя КС Товмасяна. Ранее КС Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий Товмасяна.

Инициаторы прекращения полномочий председателя суда заявляли, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя страны.

4 сентября КС Армении признал неправомочным арест Кочаряна. Тем не менее, суд первой инстанции и Апелляционный суд не учли мнение КС, отказавшись освобождать Кочаряна под залог.