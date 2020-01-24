Распределение обязанностей в руководстве администрации Кремля будет утверждено до понедельника - Песков

Новое распределение обязанностей в администрации президента в связи с назначениями заместителем главы администрации Дмитрия Козака и помощниками президента Максима Орешкина и Владимира Мединского будет подписано в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что сегодня до конца дня или в понедельник соответствующие изменения в распределении обязанностей (в руководстве администрации) будут подписаны", - сказал Песков журналистам.
Таким образом, пообещал он, "мы проинформируем, что будет входить в обязанности Козака и Мединского". "Понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался (Андрей) Белоусов", - пояснил представитель Кремля.
Помощник президента по экономическим вопросам Белоусов на этой неделе был назначен первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
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