Лидеры стран-постоянных членов СБ ООН в начале следующей недели получат послание с разъяснением инициативы Путина о созыве саммита - Песков

Послания лидерам стран-постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Франция, Китай, США) с разъяснением инициативы президента РФ Владимира Путина о созыве саммита ядерной "пятерки" поступят в начале следующей недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" выступил накануне на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме Владимир Путин.

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств "пятерки", которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены в предстоящие дни, то есть в первой половине следующей недели наши визави получат эти послания", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы с нетерпением будем ждать реакции других стран".

Песков обратил внимание на то, что данная инициатива "уже получила поддержку отдельных стран, о которых говорил президент РФ". "Вы знаете, что Китай поддержал и президент (Франции) Макрон, который присутствовал на мероприятиях вчера вместе с Путиным, также заявил о поддержке этой инициативы", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что в Москве расценивают данную инициативу как "очень важную".