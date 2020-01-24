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СНГ 24.01.2020 16:01

Лидеры стран-постоянных членов СБ ООН в начале следующей недели получат послание с разъяснением инициативы Путина о созыве саммита - Песков

Послания лидерам стран-постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Франция, Китай, США) с разъяснением инициативы президента РФ Владимира Путина о созыве саммита ядерной "пятерки" поступят в начале следующей недели, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С инициативой созвать в любое время, в любом удобном месте в 2020 году саммит ядерной "пятерки" выступил накануне на мемориальном форуме по Холокосту в Иерусалиме Владимир Путин.

"Президент упомянул, что в ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств "пятерки", которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина. Эти послания будут отправлены в предстоящие дни, то есть в первой половине следующей недели наши визави получат эти послания", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы с нетерпением будем ждать реакции других стран".

Песков обратил внимание на то, что данная инициатива "уже получила поддержку отдельных стран, о которых говорил президент РФ". "Вы знаете, что Китай поддержал и президент (Франции) Макрон, который присутствовал на мероприятиях вчера вместе с Путиным, также заявил о поддержке этой инициативы", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что в Москве расценивают данную инициативу как "очень важную".

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Тэги: РОССИЯ, "ПЯТЕРКА", САММИТ, ПОСЛАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]