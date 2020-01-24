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СНГ 24.01.2020 16:15

Путин обсудил с Нетаньяху аспекты ситуации в Сирии, вызывающие наибольшую обеспокоенность Израиля - Песков

Сирийское урегулирование обсуждалось в ходе переговоров накануне в Иерусалиме президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Путин рассказал о своей поездке в Дамаск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждались региональные дела и конфликты. В первую очередь президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск, обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность израильских коллег", - сказал Песков журналистам в пятницу.

По его словам, лидеры РФ и Израиля сверили позиции по другим вопросам, в том числе двусторонние отношения.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕТАНЬЯХУ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]