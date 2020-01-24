Путин обсудил с Нетаньяху аспекты ситуации в Сирии, вызывающие наибольшую обеспокоенность Израиля - Песков

Сирийское урегулирование обсуждалось в ходе переговоров накануне в Иерусалиме президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Путин рассказал о своей поездке в Дамаск, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсуждались региональные дела и конфликты. В первую очередь президент рассказал о своей недавней поездке в Дамаск, обсудили сирийские дела, те аспекты, которые вызывают наибольшую обеспокоенность израильских коллег", - сказал Песков журналистам в пятницу.
По его словам, лидеры РФ и Израиля сверили позиции по другим вопросам, в том числе двусторонние отношения.
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