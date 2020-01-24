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Дальнее зарубежье 24.01.2020 16:29

Грета Тунберг считает, что в Давосе полностью проигнорировали требования экоактивистов

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в пятницу заявила, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе не обратили никакого внимания на требования активистов, выступающих в защиту климата.

"Наши требования были полностью проигнорированы", - сказала Тунберг в пятницу на форуме, комментируя его итоги.

"Пока мы не будем относиться к этому кризису как к реальному кризису, и пока факты игнорируются, мы не сможем решить эту кризисную ситуацию", - добавила она.

У экоактивистки спросили, не оскорбил ли ее комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, который посоветовал Грете Тунберг пройти курс экономики прежде, чем делать призывы к отказу от углеводородного топлива. В ответ на этот вопрос она ответила, что экоактивистов часто критикуют, поэтому она не принимает такие выпады в свой адрес близко к сердцу.

После участия в мероприятии Грета Тунберг вместе с другими активистами отправилась на акцию протеста, проведение которой запланировано в центре Давоса.

Ранее на этой неделе шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обвинила политиков в пустых обещаниях и в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата.

"Вы говорите, что дети не должны беспокоиться. Вы говорите: "Оставьте это нам. Мы все сделаем, мы обещаем, что не подведем вас". Но в итоге - ничего. Тишина. Или даже хуже, чем тишина. Пустые слова и обещания, которые создают только впечатление, что достаточные действия предпринимаются", - сказала Тунберг, выступая на форуме в минувший вторник.

"Наш дом (наша планета - ИФ) по-прежнему горит. Ваше бездействие способствует разжиганию огня. Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете", - добавила Тунберг.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, АКТИВИСТКА, ЭКОЛОГИЯ, ДАВОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]