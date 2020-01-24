Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в 2019г активы на 18%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2019 году активы на 18,1% - до 232,022 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель на конец 2019 года составил 92,446 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 42,5% - ИФ).
Обязательства банка равны 148,516 млн манатов (рост на 25,5%), депозиты – 95,567 млн манатов (рост на 26,6%), в том числе вклады населения – 19,32 млн манатов (рост на 19,5%).
Капитал банка на конец отчетного периода равен 83 млн 505,19 тыс. манатов (рост на 6,8%), уставный капитал – 77,25 млн манатов (рост на 13,9%).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2019 году составила 5 млн 179,26 тыс. манатов, что на 4,6% ниже показателя 2018 года. Банк в прошлом году выплатил налог на прибыль в размере 1 млн 339,76 тыс. манатов.
Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.
А. Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Армения должна признаться в этнических чистках против азербайджанцев – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны
Баку и Москва расширят сотрудничество в области культуры
Индийских туристов избили в ночном клубе в Тбилиси за отказ заплатить $40 тыс. по счету
Швыдкой: Азербайджан стратегический партнер России на Южном Кавказе
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Грета Тунберг считает, что в Давосе полностью проигнорировали требования экоактивистов
Путин обсудил с Нетаньяху аспекты ситуации в Сирии, вызывающие наибольшую обеспокоенность Израиля - Песков
Массовая манифестация против американского военного присутствия проходит в Багдаде
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку обсудили творчество художника Исаака Левитана
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами
В Азербайджане открылась военно-историческая выставка «Боевой карандаш»
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе