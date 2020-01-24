Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0275 GBR   2.2307 TRY   0.2865

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.59 -1.15 Brent 62.04 -1.17

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 24.01.2020 15:31

Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в 2019г активы на 18%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2019 году активы на 18,1% - до 232,022 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на конец 2019 года составил 92,446 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 42,5% - ИФ).

Обязательства банка равны 148,516 млн манатов (рост на 25,5%), депозиты – 95,567 млн манатов (рост на 26,6%), в том числе вклады населения – 19,32 млн манатов (рост на 19,5%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 83 млн 505,19 тыс. манатов (рост на 6,8%), уставный капитал – 77,25 млн манатов (рост на 13,9%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2019 году составила 5 млн 179,26 тыс. манатов, что на 4,6% ниже показателя 2018 года. Банк в прошлом году выплатил налог на прибыль в размере 1 млн 339,76 тыс. манатов.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


NBC Bank увеличил в 2019г активы на 14,2%, чистую прибыль – на 17,4% TuranBank в 2019 году сократил активы на 0,6% ASB увеличил в 2019г активы на 19,8%, чистую прибыль – на 94,9% Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4% AFB Bank увеличил в январе-сентябре активы на 39,7%, сократил чистую прибыль на 41,2% Muganbank сократил в январе-сентябре активы на 0,4%, убыток превысил 8 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]