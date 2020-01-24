Единственный региональный банк в Азербайджане увеличил в 2019г активы на 18%

Азербайджанский Naxcivanbank увеличил в 2019 году активы на 18,1% - до 232,022 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель на конец 2019 года составил 92,446 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 42,5% - ИФ).

Обязательства банка равны 148,516 млн манатов (рост на 25,5%), депозиты – 95,567 млн манатов (рост на 26,6%), в том числе вклады населения – 19,32 млн манатов (рост на 19,5%).

Капитал банка на конец отчетного периода равен 83 млн 505,19 тыс. манатов (рост на 6,8%), уставный капитал – 77,25 млн манатов (рост на 13,9%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2019 году составила 5 млн 179,26 тыс. манатов, что на 4,6% ниже показателя 2018 года. Банк в прошлом году выплатил налог на прибыль в размере 1 млн 339,76 тыс. манатов.

Naxcivanbank лицензию на деятельность получил в августе 2008 года. Акционерами банка являются физические лица.

А. Мамедов